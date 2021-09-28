Son dakika haber... Akan trafikte bir motosikletten diğerine geçtiler...Trafikte 'pes' dedirten görüntüler kameralara yansıdı - Son Dakika

Akan trafikte bir motosikletten diğerine geçtiler...Trafikte 'pes' dedirten görüntüler kameralara yansıdı

Patenli gençlerin yaptıkları yürekleri ağza getirdi

ANTALYA - Antalya'da sık sık gündeme gelen patenli gençlerin, akan trafikte yaptıkları adeta yürekleri ağza getirdi. Bir motosikletin arkasına tutunan 4 gençten ikisi araçların arasında başka bir motosiklete tutundu. Tehlike dolu anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, Muratpaşa İlçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan Meltem Üstgeçidinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; üstgeçit üzerinde rampayı çıkmakta zorlanan 4 patenli genç, önce bir motosikletin arkasına tutundu. Gençler bir süre onlarca araç içerisinde bu şekilde seyir etti. Daha sonra ise gençlerden 2 tanesi yanlarına yaklaşık 2 metre yaklaşan başka bir motosikletin arkasına tutundu. Motosiklet sürücüleri ise o anları görmesine rağmen gençlere herhangi bir uyarıda bulunmadığı görüldü. Gençlerin tehlike dolu davranışları saniye saniye kaydedildi.

Antalya'da sık sık gündeme gelen gençlerin davranışları büyük tepki çekti.