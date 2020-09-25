Antalya'da trafikte sopalı kavga...Önce kavga ettiler sonra bisikleti kırdılar - Son Dakika

Antalya'da trafikte sopalı kavga...Önce kavga ettiler sonra bisikleti kırdılar

Antalya'da trafikte sopalı kavga...Önce kavga ettiler sonra bisikleti kırdılar Antalya'da eli sopalı bir çiftin, elinde sopa bulunan başka bir erkekle trafik ışıklarında kavga etmesi vatandaşların cep telefon kamerasına yansıdı.

Antalya'da trafikte sopalı kavga...Önce kavga ettiler sonra bisikleti kırdılar

ANTALYA - Antalya'da eli sopalı bir çiftin, elinde sopa bulunan başka bir erkekle trafik ışıklarında kavga etmesi vatandaşların cep telefon kamerasına yansıdı. Görüntülerde, öfkeli çiftin yol kenarında duran bisikleti de taşlayıp, yere atarak zarar verdiği görüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Ellerindeki sopalarla dakikalarca birbirlerine vuran kişilerin kavgası, ışıkta bekleyen araç sürücülerinin kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan kavga görüntülerinde, bir kadın ve bir erkeğin, elinde sopa bulunan başka bir erkeğe vurduğu görülüyor. Görüntülerde, eli sopalı çiftin yol kenarında duran bisikleti de taşlayıp, yere atarak zarar verdiği görüldü. O anları kayda alan bir kadın da, "Kimse gitmiyor. Biri de 'bak başın yaralanmış' demiyor. İnanmıyorum" diyerek tepki gösterdi.

Antalya'da trafikte sopalı kavga...Önce kavga ettiler sonra bisikleti kırdılar

Kültür Mahallesi, Cep Telefon, Antalya, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 09:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da trafikte sopalı kavga...Önce kavga ettiler sonra bisikleti kırdılar - Son Dakika

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