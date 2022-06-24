Antalya'da sunroof eğlencesi cezasız kalmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da sunroof eğlencesi cezasız kalmadı

24.06.2022 12:19

Antalya'da sunroof eğlencesi cezasız kalmadı 2 kişinin tavanda eğlendiği araç sürücüsüne bin 665 TL cezaANTALYA Antalya'nın otomobilin sunroofundan çıkarak aracın tavanına oturan iki gencin eğlencesi cezasız kalmadı.

Antalya'da sunroof eğlencesi cezasız kalmadı

2 kişinin tavanda eğlendiği araç sürücüsüne bin 665 TL ceza

ANTALYA Antalya'nın otomobilin sunroofundan çıkarak aracın tavanına oturan iki gencin eğlencesi cezasız kalmadı. Tepkiler sonrası harekete geçen polis ekipleri, araç sürücüsüne bin 665 TL para cezası kesti.

Olay, Antalya'da gece saatlerinde Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı üzerinde yaşandı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde seyir halinde bulunan bir otomobilin sunrooffundan iki gencin çıktığı ve aracın tavanına oturduğu görüldü. Müzik sesi ile zaman zaman ellerini kaldırarak dans eden gençler adeta kazaya davetiye çıkardı. Gençlerden birisini bununla da kalmayarak etrafta kendilerini bakan kişilere el kol hareketlerinde bulundu. Akan trafikte tepki çeken anlar ise bir başka sürücünün cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler birçok izleyici tarafından tepki gördü.

Tepkilerin ardından sürücünün peşine düşen polis ekipleri plaka üzerinden araç sürücüsünü tespit etti. Sürücüye yol güvenliğini tehlikeye düşürmekten bin 665 TL para cezası uygulandığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Antalya'da paraşüte binen anne ve 2 kızı bozulan tekne yüzünden havada asılı kaldı Antalya'da paraşüte binen anne ve 2 kızı bozulan tekne yüzünden havada asılı kaldı Antalya'da kesilen ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi Antalya'da kesilen ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da sunroof eğlencesi cezasız kalmadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:25 Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi'ye Premier Lig'den talip çıktı! Minimum 17 milyon euro bonservis bekleniyor
17:11 Bakan Yanık'tan 4 milyon haneyi ilgilendirecek açıklama: Aile destek programı başvuruları 27 Haziran'da başlayacak
17:03 Marmaris'teki yangın bölgesini inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi: Yangının büyümesi engellendi
17:02 Fenerbahçe'nin kamp programı netleşti! İşte oynanacak hazırlık karşılaşmaları
16:40 "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" Bakan Bilgin yanıtladı: Görüşmeler sürüyor
16:34 Oyuncu ve model Julia Fox, sokaktaki giyim tarzıyla gündem oldu! "Halka hizmet sunuyorum" dedi
16:21 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Emekli ve memura temmuz ayında enflasyon farkının üzerinde zam yapacağız
16:02 Galatasaray'dan yeni transfer hamlesi! Beşiktaş'ın istediği golcüye göz dikti
15:41 Acun Ilıcalı ve Fırat Aydınus aynı karede! Yeni proje ihtimali akıllara geldi
15:30 Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 17:48:05. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da sunroof eğlencesi cezasız kalmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement