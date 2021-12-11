Antalya'da trafikte yaşanan kovalamaca ve kaza anbean kamerada - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iddiaya göre, 2 otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışmasıyla başlayan kovalamaca, kaza ile son buldu. Takip eden aracın, önündeki otomobile önden ve arkadan çarpma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, D-400 karayolu Manavgat çevreyolunda Abdullah S.'nin kullandığı 07 AUY 118 plakalı otomobil ile Tarkan K. idaresindeki 07 AGP 710 otomobil sürücüleri arasında iddiaya göre, yol verme tartışması yaşandı. Zaman zaman sözlü atışmaların da yaşandığı tartışma ve kovalamaca, Barbaros bulvarında kaza ile son buldu. Barbaros Caddesinde yaşanan kovalamaca sırasında yol kenarında polis aracını gören Tarkan K., hızını düşürüp yol kenarına yaklaştığı sırada arkadan gelen otomobil, Tarkan K.'nın aracına önce arkadan sonra da önüne geçerek bir de önünden çarptı.

İş yerlerinin güvenlik kameralarına da yansıyan kazanın ardından, arkadan gelip çarpan otomobilin sürücüsü ve otomobilde bulunanlar, araçlarından inerek çarptıkları aracın sürücüsüne saldırmak istedi. Tarkan K., kendisini araca kilitleyerek korumak isterken, olayların büyümesini kazanın olduğu yerde bulunan polisler önledi. Kaza yerine, trafik ekibinin yanı sıra resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi. Saldırı girişiminde bulunan şahsılar polis merkezine götürüldü.

"Alkollü çıktı"

Arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Abdullah S.'nin yapılan alkol kontrolünde 200 promil alkollü olduğu belirlendi. Abdullah S.'nin sürücü belgesine 6 aylığına el konulurken, bin 339 TL'de idari para cezası uygulandı. - ANTALYA