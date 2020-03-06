Antalya'da trafoda akıma kapılan iki kişiden biri öldü, diğeri yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da trafoda akıma kapılan iki kişiden biri öldü, diğeri yaralandı - Son Dakika

Antalya'da trafoda akıma kapılan iki kişiden biri öldü, diğeri yaralandı

6 saat önce

Antalya'da trafoda elektrik akımına kapılan iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Antalya'da trafoda akıma kapılan iki kişiden biri öldü, diğeri yaralandı, System.String[]

Antalya'da trafoda elektrik akımına kapılan iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

İbrahim Bölge (56) ile Ahmet Yılmaz, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1949 Sokak'ta arızasını gidermeye çalıştıkları trafoda akıma kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Bölge'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bölge'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınları tarafından alındı.

Fener Mahallesi, Ahmet Yılmaz, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:04 Kaynak: AA
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