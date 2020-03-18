Antalya'da traktör devrildi: 1 ölü - Son Dakika

Antalya'da traktör devrildi: 1 ölü
6 saat önce
Antalya'da traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Antalya'da traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Feyzullah Gürkan (68) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Kumluca ilçesinde devrildi.
Devrilen traktörün altında kalan Gürkan, hayatını kaybetti.
Gürkan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:20 Kaynak: AA
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