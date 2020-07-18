Antalya'da traktör devrildi: 1 ölü - Son Dakika

Kaza, saat 16.30 sıralarında Antalya- Muğla il sınırını oluşturan Eşen Çayı kenarındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Durmuş Alık'ın (30) kullandığı 07 Y 0367 plakalı traktör, Kaş'ın Kınık Mahallesi'nden Ova Mahallesi istikametine Eşen çayı kenarındaki yolda seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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