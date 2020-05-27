Antalya'da traktör şarampole devrildi anne öldü, 2 kızı yaralandı - Son Dakika

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



Kaza Korkuteli ilçesine bağlı Kırkpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatma Kızıloğlu (55) idaresindeki 07 AGU 982 Plakalı traktör ile Kırkpınar mahallesindeki seralarına giderken Kemer yolu mevki'inde şarampole yuvarlandı. Kazada traktör sürücüsü Fatma Kızıloğlu, olay yerinde yaşamını yitirirken, traktör üzerine bulunan kızları Burcu ve Hanım Kızıloğlu (22) yaralandılar. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri annenin öldüğünü belirledi. Yaralı olan Burcu ve Hanım kızıloğlu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldılar. - ANTALYA