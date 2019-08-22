Antalya'da traktör uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
1 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde traktörün uçuruma devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:18 Kaynak: AA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde traktörün uçuruma devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Uzunlar Mahallesi'nde Mehmet Ak'ın kullandığı 07 LF 056 plakalı traktör, rampadan indiği sırada yoldan çıkarak 20 metrelik uçuruma devrildi.
Yaralanan sürücü Ak ile sıkıştığı yerden kurtarılan traktördeki Mehmet Yıldız, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yıldız, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
'Fazla yaşamaz' denilen 'Demir adam', dünya şampiyonasına hazırlanıyor Kız arkadaşını, insanların gözü önünde bayılana kadar demir çubukla darp etti Suriyeli çocuğun 3'üncü kattan düşüşü kamerada (2) Gizemli hayırsever mahallenin tüm borçlarını tek kalemde ödedi