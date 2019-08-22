Son Dakika Haberleri: Antalya'da traktör uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Antalya'da traktör uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde traktörün uçuruma devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Antalya'da traktör uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde traktörün uçuruma devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Uzunlar Mahallesi'nde Mehmet Ak'ın kullandığı 07 LF 056 plakalı traktör, rampadan indiği sırada yoldan çıkarak 20 metrelik uçuruma devrildi.

Yaralanan sürücü Ak ile sıkıştığı yerden kurtarılan traktördeki Mehmet Yıldız, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yıldız, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Ak, Manavgat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:18 Kaynak: AA
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