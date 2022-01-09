Antalya'da yolun karşısına geçmek isteyen kadın tramvayın altında kaldı - Son Dakika

Antalya'da yolun karşısına geçmek isteyen kadın tramvayın altında kaldı

Ağır yaralanan kadın, sıkıştırıldığı yerden çıkartılıp tedavi için hastaneye kaldırıldı

Kaza sonrası şoka giren kadın vatman, polis merkezine götürüleceği sırada ikinci kazayı kıl payı atlattı

ANTALYA - Antalya'da tramvay yolun karşısına geçmek isteyen kadına tramvay çarptı. Tramvayın ön tarafında sıkışan kadın ağır yaralanırken, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartılarak için hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası oldukça üzgün görünen tramvayın sürücüsü vatman, polis merkezine götürüldü.

Kaza, 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı üzerindeki tramvay yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A. G.'nin kullandığı tramvay havalimanı istikametine gideceği sırada önüne elinde bastonuyla tramvay yolun karşısına geçmek isteyen Fatmana Aksu bir anda çıktı. Tramvayın çarpmasıyla birlikte Fatmana Aksu, tramvayın ön kısmında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aksu, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan Aksu, tedavi edilmek üzere özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralanan Aksu'ya ait baston ve ayakkabıları da görevliler tarafından kaza yerinden alındı.

Vatman ikinci kazayı kıl payı atlattı

Tramvaydaki yolcular diğer tramvaya aktarılırken, polis ekipleri tarafından sözlü ifadesi tramvay içerisinde alınan A. G.'nin ise oldukça üzgün olduğu gözlendi. Polis merkezine gitmek için tramvaydan inen A. G.'ye taşıt yolundan gelen bir otomobil az kalsın çarpıyordu. Yanındakiler tarafından kolundan tutularak tramvay yoluna çekilen A. G., ardından ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü.

"Aniden frene bastı ama yağmurdan dolayı kaydı"

Tramvaydaki yolculardan Ercan Hamdi Çakır, olayı şöyle anlattı: "Yaşlı teyze aniden önüne çıktı tramvayın. Bastonluydu. Sürücü aniden frene bastı ama yağmurdan dolayı kaydığı için çarptı. Kadın tramvayın altında kaldı" dedi.

Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.