Önce bıçakladı, sonra yerde tekmeledi! Trans bireylerin araba kavgası kanlı bitti - Son Dakika
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Önce bıçakladı, sonra yerde tekmeledi! Trans bireylerin araba kavgası kanlı bitti

03.07.2023 16:34

Antalya'da bir trans birey olan Murat K., izinsiz aldığı otomobili yüzünden tartıştığı arkadaşı Halil Y.'yi bıçaklayıp tekmeledi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan Halil Y. hastaneye kaldırılırken, saldırgan Murat K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Antalya'da, Murat K. (33), otomobili izinsiz aldığı gerekçesiyle sokak ortasında tartıştığı kendisi gibi trans birey olan arkadaşı Halil Y.'yi (31) bıçaklayıp, yere düşünce tekmeledi. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 41 Sokak üzerinde meydana geldi. Halil Y., otomobilini izinsiz alan arkadaşı Murat K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat K., elindeki ekmek bıçağıyla Halil Y.'yi sokakta kovalamaya başladı. Murat K., sokak üzerinde bulunan otoparkın bitişiğindeki apartmanın yanında Halil Y.'yi baldırından bıçakladı. Bıçak darbesine rağmen kaçmaya devam eden Halil Y., yere düştü.

ÖNCE BIÇAKLADI, SONRA TEKMELEDİ

Murat K., yerde kanlar içerisinde kalan Halil Y.'ye bu kez tekme atmaya başladı. Murat K., bir süre sonra kaçtı. Yaralı Halil Y. ayağa kalkarak, yakınlardaki zincir markete sığındı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zincir market girişinde sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Halil Y., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat K. ise Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Bıçaklama olayı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Murat K.'nın elinde bıçakla Halil Y.'yi kovaladığı ve duvar kenarında baldırından bıçakladığı anlar yer aldı. Halil Y.'nin kaçarken sokak ortasına yola düşmesi ve Murat K.'nın arkadaşı Halil Y.'yi tekmelemeye ve tehdit etmeye devam ettiği anlar da görüldü. Gözaltına alınan Murat K., polis merkezine götürüldü.

Olay anından kareler;

Antalya'da Trans Bireylerin Tartışması Kanlı Bitti
Antalya'da Trans Bireylerin Tartışması Kanlı Bitti
Antalya'da Trans Bireylerin Tartışması Kanlı Bitti
Antalya'da Trans Bireylerin Tartışması Kanlı Bitti
Kaynak: DHA
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Muratpaşa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Önce bıçakladı, sonra yerde tekmeledi! Trans bireylerin araba kavgası kanlı bitti - Son Dakika


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