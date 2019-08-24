Antalya'da "Tropikal Meyve Hasat Şenliği"

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen "Tropikal Meyve Hasat Şenliği"nde bakımı daha kolay, getirisi daha yüksek tropik meyveler tanıtıldı.

Atatürk Parkı'ndaki şenlikte Güney Amerika ve Güney Asya kökenli liçi (lychee), longan, passiflora (çarkıfelek), mango, papaya, ejder meyvesi, guava, muz, avokado, Türk kahvesi ve çikolata meyvesi gibi tropikal meyvelerin yer aldığı stantlar kuruldu.

Vali Münir Karaloğlu, şenlikte yaptığı konuşmada, Antalya'nın uygun iklim koşulları dolayısıyla Türkiye'nin kadim tarım şehri olduğunu söyledi.

Kentte yaş sebze ve meyve olarak her sene önemli miktarda üretim yapıldığını belirten Karaloğlu, "Antalya, turizmle öne çıkmış olsa da aslında bir tarım şehridir. Uygun hava koşulları nedeniyle tropik meyve üretimi için de ön plana çıkmıştır. Tropik meyve denince aklımıza ilk gelen meyve muzdur." diye konuştu.

Muzun Alanya'ya 1730'lu yıllarda süs ağacı olarak getirildiğini, meyve verince ticari amaçlı ekilmeye başlandığını dile getiren Karaloğlu, 1970'li yıllardan itibaren de avokadonun üretilmeye başlandığını kaydetti.

Antalya'nın ürettiği tropikal meyvelerin hasat şenliğini yapacak noktaya gelmesinin önemli olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Tropik meyve konusunda hiçbir şekilde pazar sıkıntımız yok. Hem Türkiye'nin iç pazarı hem de yanı başımızda Avrupa pazarı var. Artık muz ve avokadonun yanında pitaya, mango, passiflora, liçi, guava ve longan gibi tropikal türler üretiliyor. Bu, hem çiftçilerimizin hem de girişimcilerimizin çalışmaları sonucu olmuştur."

Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik de çiftçilere her zaman destek olduklarını belirterek, 25 çeşit tropikal meyvenin üretimini yaptıklarını söyledi.

Katılımcılar, tropik meyve stantlarını gezerek ürünlerin tadına baktı.