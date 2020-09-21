Antalya'da tropikal meyve üretimi artıyor - Son Dakika

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde tropikal meyve üretiminin geliştirildiğini bildirdi.

Aynı zamanda TBMM Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Başkanı olan Uslu, Gazipaşa'da tropik meyve üreticileriyle bir araya geldi.

Gazipaşa'da tropikal iklim yaşanmasından dolayı yaklaşık 70 yıldır muz yetiştiriciliği yapıldığını belirten Uslu, Türkiye'de doğal ortamda muzun sadece Gazipaşa, Alanya ve Anamur'da yetiştirildiğini kaydetti.

Gazipaşa ve Alanya'da son yıllarda çiftçilerin muzun dışında farklı tropikal meyve üretimine yöneldiğini anlatan Uslu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bölgede yaklaşık 15 yıldır avokado yetiştiriciliği yapılmakta. Yeni olarak mango, ejder meyvesi, passiflora (çarkıfelek), papaya, blueberry (yaban mersini) gibi ürünler yetiştirilmeye başlandı ve olumlu sonuçlar alındı. Neredeyse dünyada yetişen tüm tropik meyveler için Gazipaşa ve Alanya ideal bir iklime sahip. Türkiye'nin tropik meyveleri Gazipaşa ve Alanya'dan."

Uslu, Tropik meyvelerin çeşitlendirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi için katkısı olanlara teşekkür etti.