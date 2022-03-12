Antalya'da TÜBİTAK 29. Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni düzenlendi - Son Dakika

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, "TÜBİTAK, birçok alanda olduğu gibi gençlerimizin olimpiyat programlarını organize ederek tüm Türkiye'nin genç, dinamik ve üretken beyinlerini bu topraklarda küresele doğru taşımanın çabası içinde." dedi.

Altunyaldız, Antalya EXPO 2016 Kongre Merkezi Şakayık Salonu'nda düzenlenen yaptığı konuşmada, gençlerin Türkiye'nin birlik elçileri ve toprakların medeniyet inşasında aktör olacağını söyledi. Gençleri bilimle buluşturmanın, onları olimpiyatlara hazırlamanın önemine işaret eden Altunyaldız, şöyle konuştu:

"Olimpiyatların ekosistemlerini oluşturan kurumların yetkinliklerini sağlamayı öğrendiler. TÜBİTAK, birçok alanda olduğu gibi gençlerimizin olimpiyat programlarını organize ederek tüm Türkiye'nin genç, dinamik ve üretken beyinlerini bu topraklarda küresele doğru taşımanın çabası içinde. Tüm gençlerimiz, şu şevkleri, bilim aşkları için tebrik ederim. Gelecek, bu gençlerimizle bu coğrafyanın medeniyetin insanlığa sunduğu hayır ve güzelliklerle, insanlık barış ve huzur içinde yaşamaya devam edecek. Bugün bunlara çok daha ihtiyaç var."

Altunyaldız, Antalya Diplomasi Forumu ile dünyaya barış ve birlikte yaşama mesajının verildiğini aktardı.

TÜBİTAK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da 174 gencin ödüllerini aldığını belirterek 1978'den beri bilimsel olimpiyatlarda uluslararası olarak yer aldıklarını anlattı. Geçen sene uluslararası düzeyde 33 ödül aldıklarını dile getiren Mandal, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hem bölgesel düzeyde Balkanlar, Asya gibi hem de uluslararası düzeyde gençlerimiz başarılar elde etti. Gelecekle ilgili birçok senaryo var. Güçlüklerle karşı karşıya kalacağız. Bunun birisini hep beraber yaşıyoruz. İki yıldır salgınla birlikte mücadele ediyoruz. Konunun çözümünün bilim temelli yaklaşıma dayalı olduğu biliyoruz. Yaşadığımız ve yakın zamanda çok daha kuvvetli etkisini görüyor olacağımız iklim değişikliği ve buna bağlı konular. Bilime, özellikle temel bilime geçmişten çok daha fazla ihtiyaç var."

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik ise kentin tarım ve turizmin başkenti olduğunu, bilimin de başkenti için aday olduğunu kaydetti.