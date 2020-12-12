Antalya'da TÜBİTAK yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika

Konuşmalardan sonra Er, TÜBİTAK tarafından bu yı 14'üncüsü düzenlenen "Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri" yarışmasında dereceye giren öğrenci ve danışman öğretmenlerine çeşitli ödüller verdi.

Antalya Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM), yeni tip koronirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen ödül törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Er, BİLSEM Müdürü Arif Aydeniz, dereceye giren öğrenciler ve danışman öğretmenleri katıldı.

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