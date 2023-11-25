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Antalya'da tüfek kazası: Çocuk yanlışlıkla annesini vurdu, kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Antalya'da tüfek kazası: Çocuk yanlışlıkla annesini vurdu, kadın hayatını kaybetti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuk, tüfekle oynarken yanlışlıkla annesini vurdu. Kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya\'da tüfek kazası: Çocuk yanlışlıkla annesini vurdu, kadın hayatını kaybetti
25.11.2023 - 19:00,
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde tüfekle oynayan 13 yaşındaki çocuğun yanlışlıkla vurduğu annesi hayatını kaybetti.

Olay, Beykonak Mahallesi Resiller mevkiinde akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki A.Ş. tüfekle oynarken anne Y.Ş.'yi (46) vurdu. Anne Y.Ş. olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kumluca Jandarma Komutanlığına bağlı olay yeri inceleme ve Kumluca Cumhuriyet Savcısının yaptığı inceleme sonucu kadının cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Jandarma, Kumluca, Antalya, Otopsi, Olaylar, Güvenlik, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da tüfek kazası: Çocuk yanlışlıkla annesini vurdu, kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da tüfek kazası: Çocuk yanlışlıkla annesini vurdu, kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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