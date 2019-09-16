Son Dakika Haberleri: Antalya'da tüfekle vurulan kişi öldü
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Antalya'da tüfekle vurulan kişi öldü

1 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde tarladaki mahsullere kuşların zarar vermemesi için nöbet tutan kişi, tüfeğin ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybetti.

Antalya'da tüfekle vurulan kişi öldü, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde tarladaki mahsullere kuşların zarar vermemesi için nöbet tutan kişi, tüfeğin ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybetti.

Çakallık Mahallesi'nde çiftçilik yapan Osman Y. (51) ve kardeşi M.Y. (55), kuşların mahsullerine zarar vermemesi için tarlalarında nöbet tutmaya gitti. İddiaya göre, M.Y'nin tarla kenarındaki çite dayadığı av tüfeği yere düşerek ateş aldı. Ensesine saçmalar isabet eden Osman Y, ağır yaralandı.

Kardeşinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Osman Y, kurtarılamadı.

Osman Y'nin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken M.Y. ise gözaltına alındı.

Antalya, serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:22 Kaynak: AA
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