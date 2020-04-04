Antalya'da tüm ortak kullanım alanlarına maske zorunluluğu - Son Dakika
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Antalya'da tüm ortak kullanım alanlarına maske zorunluluğu

6 saat önce

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Korona virüsle mücadele kapsamında alınan karara göre, Antalya'da yaş sebze ve meyve halleri, açık ve kapalı pazar yerleri, marketler ile toplu olarak çalışılan fabrika, atölye gibi işyerlerine müşteriler ve çalışanlar sadece maske ile girebilecek.

Antalya'da tüm ortak kullanım alanlarına maske zorunluluğu, System.String[]

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Korona virüsle mücadele kapsamında alınan karara göre, Antalya'da yaş sebze ve meyve halleri, açık ve kapalı pazar yerleri, marketler ile toplu olarak çalışılan fabrika, atölye gibi işyerlerine müşteriler ve çalışanlar sadece maske ile girebilecek.


İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Korona virüsle mücadele kapsamında ek kararlar alındı. Bu kapsamda İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca Antalya sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya) yapılacak tüm giriş/çıkışların 3 Nisan 2020 Cuma saat 24.00'den itibaren 15 gün süreyle geçici olarak durdurulmasına, Antalya'da yaşayan/bulunan tüm vatandaşların belirtilen süre boyunca Antalya'da kalmaları için gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildi.


Antalya'da yaşayan ve görevli olan vatandaşların il dışından gelmesinde ise belirli koşullar konuldu. Belirlenen koşullara sahip kişiler ilgili belge veya kimliklerini ibraz ederek girişi yapabilecek.


20 yaş altına sokağa çıkma yasağı


Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla 20 yaş altındaki kişilerin sokağa çıkması yasaklandı. Bu kapsamda Antalya'da 1 Ocak 2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları geçici olarak yasaklandı. Ayrıca merkez ve ilçelerinde bulunan yaş sebze ve meyve halleri, açık ve kapalı pazar yerleri, marketler ile toplu olarak çalışılan fabrika, atölye gibi işyerlerine müşterilerin ve çalışanların sadece maske ile girebileceklerine, maske takma zorunluluğunun pazarlardaki satıcılar için de geçerli olduğuna, yaş sebze ve meyve halleri ile açık ve kapalı pazar yerlerinin giriş noktalarında belediyelerce maske temini/satışı/kontrolü için gerekli tedbirlerin alınarak, düzenlemelerin yapılmasına, fabrika, atölye, yaş sebze ve meyve halleri gibi toplu olarak çalışılan işyerlerindeki çalışanların kullanacağı maskelerin işyerleri tarafından sağlanmasına, meydanlarda sokak ve caddelerde vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmemesine, yan yana yürüyen vatandaşlarımızın ise yine sosyal mesafeyi gözeterek yürümeleri için uyarılmasına karar verildi.


Adli ve idari para cezası


İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 TL, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392 TL idari para cezası uygulanmasına ve hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine karar verildi. - ANTALYA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 10:13 Kaynak: İHA

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