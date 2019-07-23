Antalya'da tur midibüsü devrildi: 1'i ağır 20 turist yaralı
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Antalya'nın Kemer ilçesinde tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 20 turist yaralandı.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 07:47 Kaynak: İHA
'nın Kemer
ilçesinde tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 20 turist
yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 18.00 sırasında Kemer ilçesi Tekirova
Mahallesi Yarıkpınar mevkiinde meydana geldi. İçinde Polonya
, Rus ve Norveç
uyruklu turistlerin bulunduğu M.D. idaresindeki 06 DD 6645 plakalı tur otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1'i ağır 20 turist yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. - ANTALYA
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