Antalya'da tur midibüsü devrildi: 1'i ağır 20 turist yaralı
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Antalya'nın Kemer ilçesinde tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 20 turist yaralandı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 20 turist yaralandı. Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 08:00 Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 18.00 sırasında Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi Yarıkpınar mevkiinde meydana geldi. İçinde Polonya, Rus ve Norveç uyruklu turistlerin bulunduğu M.D. idaresindeki 06 DD 6645 plakalı tur otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1'i ağır 20 turist yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
(İHA)
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