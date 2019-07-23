Antalya'da tur midibüsü devrildi: 1'i ağır 20 turist yaralı

Antalya'nın Kemer ilçesinde tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 20 turist yaralandı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 20 turist yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 18.00 sırasında Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi Yarıkpınar mevkiinde meydana geldi. İçinde Polonya, Rus ve Norveç uyruklu turistlerin bulunduğu M.D. idaresindeki 06 DD 6645 plakalı tur otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1'i ağır 20 turist yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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