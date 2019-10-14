Antalya'da tur midibüsü devrildi: 4 yaralı

112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kumluca ve Kemer'deki hastanelere kaldırıldı.

Kazada sürücü Şehmus ile Rus uyruklu 3 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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