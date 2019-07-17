Son Dakika Haberleri: Antalya'da tur midibüsü devrildi: 5 yaralı
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Antalya'da tur midibüsü devrildi: 5 yaralı

4 saat önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan tur midibüsünün portakal bahçesine devrilmesi sonucu Azerbaycanlı 5 turist yaralandı.

Antalya'da tur midibüsü devrildi: 5 yaralı, System.String[]
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan tur midibüsünün portakal bahçesine devrilmesi sonucu Azerbaycanlı 5 turist yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Manavgat ilçesinde meydana geldi. Sorgun Mahallesi'nden ilçe merkezine giden Hüseyin Demirel yönetimindeki 07 HFY 108 plakalı tur midibüsü, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nden Herford Caddesi'ne döndüğü sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki portakal bahçesine devrildi. Kazada, midibüsteki Azerbaycanlı turistler Elshon Mammadov, Asmo Mammadova, Shafag Mammadova, Nur Mammadova ve Jeyran Mammadova yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı turistler, ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Hüseyin Demirel, Manavgat, turist, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:53 Kaynak: DHA
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