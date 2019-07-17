Antalya'da tur midibüsü devrildi: 5 yaralı
4 saat önce
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan tur midibüsünün portakal bahçesine devrilmesi sonucu Azerbaycanlı 5 turist yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:53 Kaynak: DHA
ANTALYA'nın Manavgat
ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan tur midibüsünün portakal bahçesine devrilmesi sonucu Azerbaycanlı 5 turist
yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Manavgat ilçesinde meydana geldi. Sorgun Mahallesi
'nden ilçe merkezine giden Hüseyin Demirel
yönetimindeki 07 HFY 108 plakalı tur midibüsü, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nden Herford Caddesi'ne döndüğü sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki portakal bahçesine devrildi. Kazada, midibüsteki Azerbaycanlı turistler Elshon Mammadov, Asmo Mammadova, Shafag Mammadova, Nur Mammadova ve Jeyran Mammadova yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı turistler, ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kontrolden çıkan minibüs yol ile balkon arasına sıkıştı Ahlaksız turist çift otelin balkonunda cinsel ilişkiye girdi Türkiye'den ABD'nin F-35'lerle ilgili kararına ilk tepki: Bu hatadan geri dönün ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Erbil'deki saldırıya kınama