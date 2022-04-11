Antalya'da tur midibüsü devrildi: 7 turist yaralı - Son Dakika
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Antalya'da tur midibüsü devrildi: 7 turist yaralı

11.04.2022 11:49
Antalya'da tur midibüsü devrildi: 7 turist yaralı

ANTALYA'da, ABD'li turistlerin taşındığı tur midibüsünün kontrolden çıkarak, şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

ANTALYA'da, ABD'li turistlerin taşındığı tur midibüsünün kontrolden çıkarak, şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Akseki'nin Geriş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Antalya'dan Kapadokya'ya giden ABD'li turistleri taşıyan Osman Furtuna'ın kullandığı 34 ESR 789 plakalı midibüs, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. İhbarla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 turist, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Antalya'da tur midibüsü devrildi: 7 turist yaralı
Antalya'da tur midibüsü devrildi: 7 turist yaralı
Antalya'da tur midibüsü devrildi: 7 turist yaralı
Antalya'da tur midibüsü devrildi: 7 turist yaralı
Antalya'da tur midibüsü devrildi: 7 turist yaralı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da tur midibüsü devrildi: 7 turist yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da tur midibüsü devrildi: 7 turist yaralı - Son Dakika
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