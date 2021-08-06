Antalya'da tur midibüsünün devrilmesi sonucu ölen 3 Rus turistin cenazeleri teslim edildi - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Rus turistleri taşıyan tur midibüsünün devrildiği kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından teslim alındı.

Kazada ölen Rus turistler Tıagushcheva Nadezhda (71), Melnik Taras (35) ve Moshko Anna'nın cenazeleri için yapılan işlemler tamamlandı.

Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alınan cenazelerin uçakla Rusya'ya gönderileceği öğrenildi.

Rus turistleri taşıyan Naci Dirlik'in kullandığı 31 KJL 49 plakalı tur midibüsünün 3 Ağustos'ta D-400 kara yolu Side kavşağında devrilmesi sonucu 3 kişi ölmüş,16 kişi yaralanmıştı.