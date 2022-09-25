Antalya'da midibüs şoförünün ambulansa yol vermediği anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da midibüs şoförünün ambulansa yol vermediği anlar kameraya yansıdı

25.09.2022 18:16
Antalya'da midibüs şoförünün ambulansa yol vermediği anlar kameraya yansıdı

Antalya'da tur midibüsünün siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermemesi, 112 Acil Sağlık çalışanlarınca telefon kamerasıyla kaydedildi.

Antalya'da tur midibüsünün siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermemesi, 112 Acil Sağlık çalışanlarınca telefon kamerasıyla kaydedildi.

Antalya'dan Manavgat'a yenidoğan nakleden bir ambulans, siren çalarak D-400 kara yolunda önünde ilerleyen tur midibüsü şoföründen yol vermesini istedi.

Bir süre siren ve korna çalmasına rağmen midibüs yol vermeyince ambulans şoförü, "818 yolu aç" diye anons yaptı. Uyarılara rağmen midibüs şoförünün sağa geçmek yerine, hızlanarak şeridinde devam ettiği görüldü.

Ambulansta bulunan görevliler, cep telefonu kamerasıyla bu anları kaydetti.

YORUMLAR
500
Turist taşıyan midibüs şoförü, yeni doğmuş bebek taşıyan ambulansa yol izni vermedi Turist taşıyan midibüs şoförü, yeni doğmuş bebek taşıyan ambulansa yol izni vermedi Antalya 1. Uluslararası Food Fest Gastronomi Festivali sürüyor Antalya 1. Uluslararası Food Fest Gastronomi Festivali sürüyor
Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da midibüs şoförünün ambulansa yol vermediği anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:02 Galatasaraylı Icardi, boşanma davası açan eşi Wanda Nara için sosyal medyada olay bir anket başlattı: Açayım mı?
17:54 Hindistan'da öğrencisinin çantasındaki kıpırtıyı kontrol eden öğretmen büyük korku yaşadı! Zehri 20 kişiyi birden öldürebilir
17:36 Belçika'da tavuklarla dolu kümesi kontrol eden adam gördüğü manzara karşısında şaşırıp kaldı!
17:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon hakkındaki konuşmasında Babacan'ı eleştirdi: Sen ne yapabilirsin?
17:07 Jorge Jesus'un planı Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak!
16:59 İskenderun'da ölen kadının mezar taşında yazan söz, okuyanları düşündürdü
16:42 Ortak noktayı zor bulacaklar! Icardi-Wanda Nara ayrılığı sonrası bölüşülecek mal varlığı ortaya çıktı
16:30 AK Parti'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na: Altılı masa Kılıçdaroğlu'yla beraber değil ama biz, onunla beraberiz, aday ol kardeşim
16:12 Arjantin maçında yaşananlar dünya gündemine oturdu! Messi yere düştü, arkadaşlarının tepkisi olay oldu
16:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara kritik çağrı: Sizleri düşük faizle yatırıma davet ediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 18:16:16. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da midibüs şoförünün ambulansa yol vermediği anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement