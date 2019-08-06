Son Dakika Haberleri: Antalya'da tur minibüsü devrildi: 1 ölü, 11 yaralı
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Antalya'da tur minibüsü devrildi: 1 ölü, 11 yaralı

7 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde tur minibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Antalya'da tur minibüsü devrildi: 1 ölü, 11 yaralı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde tur minibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Nazmi Kaplan yönetimindeki 07 AGZ 94 plakalı tur minibüsü, Sapadere Kanyonu kırsalında devrildi.
Kazada sürücü Kaplan ile minibüsteki 11 yabancı uyruklu turist yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan biri kaldırıldığı Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Antalya, turist, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:21 Kaynak: AA
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