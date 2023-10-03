Tur minibüsü kamyona çarptı: 2 ölü, 9 yaralı - Son Dakika

Tur minibüsü kamyona çarptı: 2 ölü, 9 yaralı

Son Güncelleme: 03.10.2023 07:46

Antalya'nın Serik ilçesinde bir tur minibüsü, park halindeki bir kamyona arkadan çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Serik ilçesinde tur minibüsünün park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Kaza anı ise anbean kaydedildi.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Gece saat 01.00 sıralarında D 400 kara yolu üzerinde Hamit Şahin idaresindeki tur minibüsü, Akçaalan Mahallesi'nde yolun sağ tarafında park halinde bulunan kamyona arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede henüz ismi belirlenemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan 9 kişi ise olay yerindeki müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

Antalya'da Tur Minibüsü Kamyonun Arkasına Çarptı: 2 Ölü, 9 Yaralı

ANBEAN KAMERADA

Kaza anı çevredeki iş yerlerinden birinin kamerasına saniye saniye yansıdı. Park halindeki kamyona hızla gelen minibüsün arkadan çarptığı anlar kayda girdi.

Antalya'da Tur Minibüsü Kamyonun Arkasına Çarptı: 2 Ölü, 9 Yaralı
Kaynak: İHA

Akçaalan, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tur minibüsü kamyona çarptı: 2 ölü, 9 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tur minibüsü kamyona çarptı: 2 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
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