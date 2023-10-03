Tur minibüsü kamyona çarptı: 2 ölü, 9 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde tur minibüsünün park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Kaza anı ise anbean kaydedildi.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Gece saat 01.00 sıralarında D 400 kara yolu üzerinde Hamit Şahin idaresindeki tur minibüsü, Akçaalan Mahallesi'nde yolun sağ tarafında park halinde bulunan kamyona arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede henüz ismi belirlenemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan 9 kişi ise olay yerindeki müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

ANBEAN KAMERADA

Kaza anı çevredeki iş yerlerinden birinin kamerasına saniye saniye yansıdı. Park halindeki kamyona hızla gelen minibüsün arkadan çarptığı anlar kayda girdi.