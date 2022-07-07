Kazada, minibüste yolcu bulunan Y.E.T., H.T., Y.C.E (14), Rus turistler A.A., A.A. ile kamyonette yolcu olarak bulunan N.A., Y.E.A. (5), Z.A., M.Y.A. (3) yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manavgat, Alanya, turist, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya'da tur minibüsü kamyonete çarptı: 4'ü turist 11 yaralı - Son Dakika

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