Son Dakika Haberleri: Antalya'da tur minibüsü kazası: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da tur minibüsü kazası: 3 yaralı

Antalya'da tur minibüsü kazası: 3 yaralı

7 dakika önce

Antalya'da turistleri taşıyan tur minibüsü kazası: 3 yaralıANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsünün otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si İsviçreli turist olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Antalya'da turistleri taşıyan tur minibüsü kazası: 3 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsünün otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si İsviçreli turist olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazada hafif yaralanan ve alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü tedavisinin ardından gözaltına alınırken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaza Evrenseki Mahallesi Turizm Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Evrenseki istikametinden Turizm Caddesine çıkmakta olan Mehmet Z.'nin kullandığı 27 LG 479 plakalı tur minibüsü ile Turizm caddesinde Kumköy istikametinden gelip Çolaklı istikametine gitmekte olan Barış K. idaresineki 34 FP 4065 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada tur minibüsünde bulunan İsviçreli turistlerden Verena Barta Fisler Achermann, Johann Julius Müller ve otomobil sürücüsü Barış Küçük yaralandı.

Kazada yaralanan ve alkollü olduğu belirlenen ve hastanedeki tedavisinin tamamlanmasından sonra jandarma tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Barış Küçük, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınırken, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya'da tur minibüsü kazası: 3 yaralı

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Direksiyon başında uyuyakalan sürücü, otomobiliyle 2 kişiye çarptı
Antalya Altın Portakal Film Festivali bu yıl 56'ncı kez kapılarını açıyor İki ayda tüm ailesini kaybetti Pendik'te bir kişi karısını öldürüp intihar etti! Yanlarında gizemli bir not bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 20:41:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da tur minibüsü kazası: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]