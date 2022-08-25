Tur minibüsü park halindeki tıra arkadan çarptı: 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Tur minibüsü park halindeki tıra arkadan çarptı: 5 yaralı

25.08.2022 14:42
Tur minibüsü park halindeki tıra arkadan çarptı: 5 yaralı

Antalya'da tur minibüsü park halindeki tıra arkadan çarptı, kazada minibüste bulunan 5 turist yaralandı.

Antalya'da tur minibüsü park halindeki tıra arkadan çarptı, kazada minibüste bulunan 5 turist yaralandı.

Kaza, Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.A, idaresindeki 07 ALN 168 plakalı tur otobüsü ile seyir halindeyken park halindeki 50 FL 398 plakalı tıra çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada tur minibüsü içerisinde bulunan Moldova uyruklu Andrei Lazari, Sergiu Gligor, Mina Vicol ve ismi belirlenemeyen 2 yolcu yaralandı. Sağlık ekipleri 5 yaralıyı çevre hastanelere kaldırırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Alanya'da kamyonla çarpışan motosikletteki anne ve bebeği öldü Alanya'da kamyonla çarpışan motosikletteki anne ve bebeği öldü Hafriyat kamyonunun motosiklete çarptığı kazada anne kız öldü, baba yaralandı Hafriyat kamyonunun motosiklete çarptığı kazada anne kız öldü, baba yaralandı Alanya'da tur minibüsünün park halindeki tıra çarptığı kazada 5 kişi yaralandı Alanya'da tur minibüsünün park halindeki tıra çarptığı kazada 5 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Okurcalar, Antalya, Alanya, turist, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tur minibüsü park halindeki tıra arkadan çarptı: 5 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:06 Ünlü şarkıcı Gülşen'in tutuklanması talep edildi!
19:58 Final İstanbul'da gerçekleşecek! Şampiyonlar Ligi'nde gruplar netleşti
19:48 HDP'nin de içinde bulunduğu dördüncü ittifakta bir parti çekilme kararı aldı!
19:26 Artvin'e çay toplamaya gelen Gürcü işçi, yasak aşk iddiasıyla eşini ve arkadaşını öldürüp, intihar etti
18:45 Fenerbahçe-Austria Wien maçında ilk 11'ler netleşti
18:36 İmam Hatiplilere yönelik sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen'den ilk açıklama: İncinen herkesten özür diliyorum
18:12 Beşiktaş, Dele Alli transferini resmen KAP bildirdi
18:06 "İmam hatip" sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen, adliyeye sevk edildi
17:56 Oyuncu Mine Tugay'a sosyal medyadan ahlaksız taciz! Devam ederse mahkemeye verecek
17:50 Babasının kaza geçirdiğini öğrenen İdo, soluğu hastanede aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 20:34:41. #1.12#
SON DAKİKA: Tur minibüsü park halindeki tıra arkadan çarptı: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement