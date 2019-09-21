Antalya'da tur otobüsü devrildi: 16 yaralı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri otobüste sıkışan bazı turistleri kurtardı. Yaralanan 14'ü Rus turist, 16 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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