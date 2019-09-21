Son Dakika Haberleri: Antalya'da tur otobüsü devrildi: 16 yaralı
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Antalya'da tur otobüsü devrildi: 16 yaralı

1 saat önce

Antalya'nın Kepez ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu 14'ü Rus turist 16 kişi yaralandı.

Antalya'da tur otobüsü devrildi: 16 yaralı, System.String[]

Antalya'nın Kepez ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu 14'ü Rus turist 16 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 07 AAL 08 plakalı tur otobüsü, Aksu ilçesi yakınlarında devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri otobüste sıkışan bazı turistleri kurtardı. Yaralanan 14'ü Rus turist, 16 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların 4'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:20 Kaynak: AA
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