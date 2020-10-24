Tur otobüsünün çarptığı traktör ikiye ayrıldı - Son Dakika

Tur otobüsünün çarptığı traktör ikiye ayrıldı

24.10.2020 18:22

Tur otobüsünün çarptığı traktör ikiye ayrıldı Antalya'nın Serik ilçesinde sanayi kavşağında meydana gelen kazada traktör ikiye bölündü.

Tur otobüsünün çarptığı traktör ikiye ayrıldı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde sanayi kavşağında meydana gelen kazada traktör ikiye bölündü. Şans seri can kaybının yaşanmadığı kazada 2 kişi yaralandı. Otobüste bulunan Rus uyruklu turistler bir başka otobüsle transfer edildi.

Antalya- Serik D-400 karayolu sanayi kavşağında 15: 30 sıralarında meydana gelen kazada Mustafa İbrişim'in kullandığı 07 AAL 135 traktör ile Antalya istikametine gitmekte olan 07 SN 222 plakalı tur otobüsü ile kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü. Kaza anında Ramazan Şahin'in kullandığı motosiklet ise traktöre çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Traktör sürücüsü İbrişim ve motosiklet sürücüsü Şahin yaralı olarak Serik devlet hastanesine sevk edildi. Kaza sonrası traktörden akan mazot küçük kazaların yaşanmasına sebebiyet verirken, yetkililer yola dökülen yakıt için kumlama çalışması yaptı. Uzun kuyrukların oluştuğu trafik için emniyet güçleri yoğun mesai harcadı. Polis kaza sonrası soruşturma başlattı.

Tur otobüsünün çarptığı traktör ikiye ayrıldı
Tur otobüsünün çarptığı traktör ikiye ayrıldı
Tur otobüsünün çarptığı traktör ikiye ayrıldı
Tur otobüsünün çarptığı traktör ikiye ayrıldı
Tur otobüsünün çarptığı traktör ikiye ayrıldı
Tur otobüsünün çarptığı traktör ikiye ayrıldı
Tur otobüsünün çarptığı traktör ikiye ayrıldı
Tur otobüsünün çarptığı traktör ikiye ayrıldı
Tur otobüsünün çarptığı traktör ikiye ayrıldı

Traktör, Antalya, serik, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tur otobüsünün çarptığı traktör ikiye ayrıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Şişli'de lüks rezidansa silahlı saldırı: 2'si kadın 3 kişi yaralandı Erkek kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever'in ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'na geçmiş olsun telefonu eden Bakan Koca, İstanbulluları uyardı: Halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum Sağlık Bakanlığı'nın korona raporunda İstanbul ile birlikte alarm veren 3 şehir dikkat çekti Başından vurulmuş yavru yunus balığı karaya vurdu TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama Kongrede sahneye çıkan yaşlı kadın Erdoğan'dan ricada bulundu: Damadına benim için sarıl ABD'de bu çocuğu konuşuyor! Karantina arkadaşı olarak insan iskeletini seçti
Fatih Terim, kaleci Fatih Öztürk'ü kulübeye çekti Fatih Terim, kaleci Fatih Öztürk'ü kulübeye çekti         
18:25
Bakan Koca, koronavirüs en çok bulaştığı ortamı ilk kez açıkladı: Evde bulaş oranı daha yüksek Bakan Koca, koronavirüs en çok bulaştığı ortamı ilk kez açıkladı: Evde bulaş oranı daha yüksek         
18:06
Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu! Yıldız futbolcu, kadroya geri döndü Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu! Yıldız futbolcu, kadroya geri döndü         
17:47
Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot         
17:31
Ermenistan Dışişleri Bakanı'na ünlü CNN muhabirinden soğuk duş! Paşinyan'ın sözleri soruldu, ne diyeceğini bilemedi Ermenistan Dışişleri Bakanı'na ünlü CNN muhabirinden soğuk duş! Paşinyan'ın sözleri soruldu, ne diyeceğini bilemedi         
17:19
Çekya'da Sağlık Bakanı'ndan büyük skandal! Korona kurallarını hiçe saydı, istifası isteniyor Çekya'da Sağlık Bakanı'ndan büyük skandal! Korona kurallarını hiçe saydı, istifası isteniyor         
16:57
Şafak Sezer, lüks villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı Şafak Sezer, lüks villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı         
15:50
Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor         
14:38
10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı         
13:56
Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı         
12:59
Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler         
12:21
Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı         
11:31
Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi         
11:31
Ölümle tehlikeli oyun! Seyir halindeki araca asılan genç, yürekleri ağza getirdi Ölümle tehlikeli oyun! Seyir halindeki araca asılan genç, yürekleri ağza getirdi         
11:25
Türkiye yılın 9 ayında 92 ülkeye 5,1 milyon dolarlık sirke sattı Türkiye yılın 9 ayında 92 ülkeye 5,1 milyon dolarlık sirke sattı         
11:08
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 18:59:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tur otobüsünün çarptığı traktör ikiye ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei