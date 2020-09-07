Antalya'da tur teknesinde 165 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Antalya'da tur teknesinde 165 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, tur teknesiyle yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 165 düzensiz göçmen yakalandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, tur teknesiyle yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 165 düzensiz göçmen yakalandı. Adrasan Mahallesi'ndeki Balıkçı Koyu mevkisine yaklaşan 20 metre uzunluğundaki "Summer Love A" isimli tur teknesinde düzensiz göçmenlerin olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik ekiplerince kıyıya yanaştırılan teknede Afganistan ve Somali uyruklu 165 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi. Ekiplerin yaptığı araştırmada, tekne kaptanı ve göçmenleri para karşılığı yurt dışına çıkarmaya çalışan şüphelilere rastlanmadı. Mavikent Jandarma Karakol Komutanlığına götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek. Marmaris Limanı'na kayıtlı tur teknesi ise sahil güvenlik tarafından yediemine teslim edildi.

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