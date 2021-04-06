ANTALYA'DA TURFANDA KAVUNUN KİLOSU 15 LİRA - Son Dakika

ANTALYA'DA TURFANDA KAVUNUN KİLOSU 15 LİRA

06.04.2021 17:03

Antalya'nın Kumluca ilçesinde örtü altında kavun hasadı başladı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde örtü altında kavun hasadı başladı. Kilosu 15 liradan alıcı bulan kavun üreticiyi memnun etti.

Kumluca'da ocak ayının ilk haftası seralara ekilen kavunların hasadı başladı. Bir tanesi 2 kilo olan ve kilosu 15 TL olan bir kavun Kumluca Toptancı Halinde 30 TL'ye satılıyor. Fiyatlardan memnun olan üretici maliyetlerin ise her geçen gün artmasından şikayet etti.

Hüsamettin Erenkuş (41), 5 dönüm alanda kavun yetiştirdiğini, dönümde 40 veya 50 bin TL gelir elde etmeyi hedeflediklerini belirterek, "20 yıldır kavun yapıyorum. Kavun yetiştirmeyi seviyorum. Çiftçiliği seviyorum. Kavunun rengini, sarılığını, kokusunu, daima vazgeçilmez bir kokusu var. Vazgeçilmez bir işçiliği var. Severek yapıyorum. Aşağı yukarı 85 günde hasat ediyoruz. Toplaması güzel, işçiliği güzel. 6 Ocak 2021 tarihinde ektik. 85 günde hasada geliyor. Nisanın ilk haftasında hasat yaptık. Bu daha üçüncü toplamamız. Yaklaşık 10 ile 15 TL ile satılıyor. Tabii bu fiyatlar da bizi memnun ediyor. Fiyattan kazanalım diye ondan erken dikiyoruz. Turfanda yetiştiği için daha farklı oluyor. Fiyatları daha iyi oluyor" dedi.

Kavun fiyatlarından memnun olduklarını aktaran Hüsamettin Erenkuş, "Bu kavun fiyatlarından memnunuz da bizim aldığımız gübreler de farklı oluyor. Bir ziraatçıya vardığımız zaman 20 liralık bir gübre 40 lira oldu. Fide fiyatları yüksek oluyor. Tabii bunlar birbirini karşılıyor. Kilo bazında biz de 15 liradan kavunlarımızı satıyoruz. Memnunuz yani fiyattan. Bir kavun 2 kilo geliyor. Piyasada bir kavun 30 TL. Şu elimde tuttuğum kavunun maliyeti bize 10 TL'ye geliyor" diye konuştu.

ANTALYA'DA TURFANDA KAVUNUN KİLOSU 15 LİRA
ANTALYA'DA TURFANDA KAVUNUN KİLOSU 15 LİRA
ANTALYA'DA TURFANDA KAVUNUN KİLOSU 15 LİRA
ANTALYA'DA TURFANDA KAVUNUN KİLOSU 15 LİRA

Türk Lirası, Kumluca, Antalya, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi ANTALYA'DA TURFANDA KAVUNUN KİLOSU 15 LİRA - Son Dakika Ekonomi


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