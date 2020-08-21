Antalya'da turist sayısı 1 milyonu geçti - Son Dakika

KENT Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı ve NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz, bu yıl paket turla Antalya'ya gelen turist sayısının 20 Ağustos itibarıyla 1 milyonu aştığını açıkladı.

Antalya'daki 2 havalimanından derlenen tahmini paket tur sayılarına göre, 20 Ağustos itibarıyla kente gelen toplam turist sayısı 1 milyon 87 bin 959 kişi oldu. Ocak ayından bu yana en çok turist gelen ülke 299 bin 967 kişiyle Ukrayna olurken, diğer ülkeler ise şöyle sıralandı: