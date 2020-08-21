Antalya'da turist sayısı 1 milyonu geçti - Son Dakika

Antalya'da turist sayısı 1 milyonu geçti

KENT Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı ve NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz, bu yıl paket turla Antalya'ya gelen turist sayısının 20 Ağustos itibarıyla 1 milyonu aştığını açıkladı.

Antalya'da turist sayısı 1 milyonu geçti, System.String[]

KENT Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı ve NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz, bu yıl paket turla Antalya'ya gelen turist sayısının 20 Ağustos itibarıyla 1 milyonu aştığını açıkladı.

Antalya'daki 2 havalimanından derlenen tahmini paket tur sayılarına göre, 20 Ağustos itibarıyla kente gelen toplam turist sayısı 1 milyon 87 bin 959 kişi oldu. Ocak ayından bu yana en çok turist gelen ülke 299 bin 967 kişiyle Ukrayna olurken, diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

Rusya 281 bin 398, Almanya 221 bin 151, İngiltere 85 bin 850, BDT ülkeleri 33 bin 675, İsviçre 25 bin 435, Polonya 21 bin 908, Ortadoğu 19 bin 627, Romanya 17 bin 897, İskandinav 15 bin 790, Sırbistan 11 bin 387 ve Moldova 10 bin 812. TURİZM TARİHİNİN EN ZOR YILITurizmin dünya genelinde tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşadığına dikkat çeken Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı ve NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz, ekonomileri büyük ölçüde turizme bağlı olan destinasyonların yaşam mücadelesi verdiğini söyledi. Yavuz, "Bir yandan insanlık tarihinin en korkunç salgınlarından biri, diğer yandan her geçen gün bir çığ gibi büyüyen ekonomik kaygılar. 2020 yılında turizm bu ikisi arasında bir o yana bir bu yana savruluyor. ve ne ilginçtir ki er meydanındaki pehlivanlar gibi bir o deviriyor, bir öteki. İkisi de sırtını yere getirmemeye çalışıyor" dedi. TURİZM Mİ, SAĞLIK MI?Dünya genelinde yoğun bir şekilde 2 farklı baskı altında ilerlenen bir süreç yaşandığına vurgu yapan Yavuz, "Birinci kesim, 'Hayatta ne insan sağlığından daha önemli olabilir? Turizm kapılarını açarak, insanlarımızın hayatını riske atmamalıyız' endişesini dile getirirken, diğer kesim, 'Aylardır işsiziz, geleceğe dair büyük endişemiz büyük, çalışmamız gerekiyor, çalışamamak koronadan daha büyük tehlike bizim için' çağrısını yapıyor. İşte bu şartlar altında okyanusta dalgalara vura vura ilerleyen bir gemi gibi bu yıl turizm. Herkesin gözü kulağı kaptandan gelecek 'kara göründü' anonsunda" diye konuştu.EN ÇOK TURİST ALAN BÖLGELERE SEYAHAT UYARISIDünyanın birçok turizm bölgesinin düşe kalka ilerlemeye, hayatta kalmaya çalıştığını dile getiren Yavuz, kararların günlük, ani ve habersiz gelebildiği, her şeyin birden allak bullak olabildiğini kaydetti. Son bir haftada dünyanın en çok turist alan bölgelerine seyahat uyarısı geldiğini söyleyen Yavuz, "Mayarko, Kuzey İspanya, Hırvatistan sahil bölgesi, Fransa, Bulgaristan sahilleri gibi yaz destinasyonları yasaklar ve engellerle boğuşuyor. Her biri zaten küçülerek kuşa dönmüş turizm pastasından küçük de olsa bir dilim kapmaya ve bununla hayata tutunmaya çalışıyor. Ama neredeyse sezon da bitti" dedi. ANTALYA'NIN MÜCADELESİAntalya'nın da bu süreçte çok büyük mücadele verdiğini anlatan Recep Yavuz, şöyle konuştu: "Bir yandan salgını kontrol altına almak, diğer yandan riskli bölge olmaktan çıkmak ve bir an önce aylardır evine kapanmış yüzbinlerce çalışanı tekrar hayata bağlamak için var gücünle çalıştı. Sertifikalar alındı, yurt dışından turizmciler davet edildi, tanıtım faaliyetleri artırıldı, herkes elinden geldiğince katkı vermeye bir şeyler yapmaya çalıştı. Geçen yıl 16 milyon turistle 30 yıllık tarihinin rekorunu kıran bir şehir için yaşanan bu süreç ve kayıplar çok ağır geldi. Yaralar sarılmaya çalışırken korona, Demokles'in kılıcı gibi tepemizde sallanıp, duruyor."DÜN İTİBARIYLA 1 MİLYONU YAKALADI4 ay tek uçağın inmediği, otellerin açılmadığı ve turistin gelmediği bir süreçte yılın üçte birinin zaten kapkaranlık bir dönem olduğunu belirten Yavuz, "Çabalar, uğraşlar, ikna turları sonucu ancak temmuz ayında az da olsa hareketlenen ve ağustos ayında birtakım şartlarla ilerleyen sezonda Antalya dün itibarı ile 1 milyon turisti yakaladı. Bunu bir zafer ya da başarı olarak sunmuyorum, ama bu süreçte küçümsenmemesi gerektiğini de eklemek istiyorum. Geçen yıllarla kıyaslarsak tabii ki önemli bir düşüş, ancak bu, dünya genelinde istisnasız her turizm destinasyonu için geçerli. Belki tek bir turistin gelmediği bir 8 ay geçirebilirdik" dedi. 1 MİLYONU GEÇEN YER ÇOK DEĞİLŞu anki durumun gelecek sezonlara tutunabilmek adına korona sezonunda düşmeden hayatta kalabilmek için önemli bir umut ışığı olduğunu vurgulayan Yavuz, "2020 yılında ilk 8 ayda 1 milyon turistin gittiği çok fazla turizm destinasyonu olduğunu düşünmüyorum. Yılsonu belli olur zaten. Her an her şeyin olabildiği böyle bir dönemd, sezonun bitmesine 2.5 ay kaldı. Her şeye hazırlıklı olmak lazım. Bundan sonraki sürecin de Antalya ve Türk turizmi adına sorunsuz ilerlemesi ve halkımızın ve misafirlerimizin sağlıklarının en önemli önceliğimiz olduğunun bilinci ile bu kabus gibi geçen korona çağının bir an önce bitmesini dilerim" diye konuştu.


Recep Yavuz, Antalya, turist, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 11:50

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da turist sayısı 1 milyonu geçti - Son Dakika
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