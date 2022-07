Son dakika: Turistin butikten kıyafet hırsızlığı kamerada

Turistin butikten kıyafet hırsızlığı kamerada

Polarları tek tek kontrol edip çantasına koydu, aldığı tişörtün parasını alıp mağazadan ayrıldı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 kişiyle birlikte bir butiğe gelen Rus uyruklu kadın turist, arkadaşları tezgahtarları oyalarken, gözüne kestirdiği 2 poları iyice inceledikten sonra elindeki poşetlere koydu. Polarlarla birlikte aldığı tişörtün parasını ödeyip mağazadan ayrılan turistin yaptıkları güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Olay, Manavgat ilçesi Kapalı Çarşıda bir butikte yaşandı. Akşam saatlerinde butiğe gelen 4 Rus turist ufak tefek alışveriş yaptıktan sonra iş yerinden ayrıldı. Akşam saatlerinde raflarda bulunan ürünleri kontrol eden işyeri sahibi Erdinç Yıldız, sabah kendisinin koyduğu polarlardan bazılarının yerinde olmadığını görünce, çalışanlara polar satıp satmadıklarını sordu. Çalışanların polar satılmadığını söylemesi üzerine Erdinç Yıldız, güvenlik kameralarını izledi. Erdinç Yıldız ve yanında görüntüleri izleyenler gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Öğle saatlerinde gelen 4 turistten 3'ü alışveriş yapma bahanesiyle tezgahtarları oyalarken, elinde poşetlerle gelen kadın turist polarların bulunduğu bölümde polarlara baktıktan sonra arka arkaya 2 adet poları çantasına koyduğu kayıtlara geçti. Polarları çantaya koyan turist, hiç bakmadan ve kontrol etmeden aldığı tişörtü ise kasaya götürüp parasını ödedikten sonra mağazadan ayrıldı.

İş yerinde rutin günlük malları yerlerine yerleştirdiklerini ve rutin işlerine devam ettiklerini belirten butik sahibi Erdinç Yıldız, "Akşamüstü bir grup müşteri geldi. Arkadaşları tezgahtar arkadaşlarımızı oyalarken bir kadın gelip ürünü yerinden alıyor gidiyor başkasını deniyor onu da alıyor. Biz bunları akşam ürünü yerinde bulamayıp kamerayı izleyince anlıyoruz. Bu tespit edilen bir olay. Tespit edilemeyen diğer arkadaşlarımızın işyerlerinde de çok sayıda olay var" dedi. Polis, hırsızlık yapan turistin bulunması için çalışma başlattı.