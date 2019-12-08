Son Dakika Haberleri: Antalya'da turistler aralık ayında deniz keyfi yaptı
Son Dakika Güncel Antalya'da turistler aralık ayında deniz keyfi yaptı - Son Dakika

Antalya'da turistler aralık ayında deniz keyfi yaptı

6 saat önce

Antalya'da turistler aralık ayında deniz keyfi yaptıAntalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan turistler aralık ayında güneşli havayı görünce denizin keyfini çıkardı.

Antalya'da turistler aralık ayında deniz keyfi yaptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan turistler aralık ayında güneşli havayı görünce denizin keyfini çıkardı.

Antalya'da turizm sezonu sona ermesine rağmen halen açık olan otellerde tatil yapan turistler, aralık ayında güneşli havanın tadını çıkarmayı sürdürüyor. Ülkelerindeki soğuk havaya rağmen yazdan kalma günlerin yaşandığı Manavgat'ta güneşi gören turistler sahile akın etti.

Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 20 derece olduğu Manavgat'tın Side bölgesinde tatillerini geçiren Alman, Rus ve İskandinav turistler, havuz başında ve plajlarda güneşlenip, kitap okudu. Çeşitli oyunlar oynayıp, denize giren ve suda uzun süre kalan tatilciler, aralık ayında denizin keyfini çıkardı. Turistler bu anları cep telefonlarıyla da kaydetti.

Antalya'da turistler aralık ayında deniz keyfi yaptı

Manavgat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 12:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım şampiyonluk için söz istedi
Aralıkta deniz keyfi MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan'ın "Asker karısı gibi ağlıyor" sözlerine tepki yağdı Devrilen vincin kolunun altında kalan işçi öldü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 18:38:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da turistler aralık ayında deniz keyfi yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]