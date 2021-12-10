Antalya'da turistler denize girdi - Son Dakika

ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili'nde denize giren turistler kano yaparak eğlendi.

Hava sıcaklığının 17, deniz suyunun ise 19 derece olduğu turizm kenti Antalya'da, Konyaaltı Sahili turistlere ev sahipliği yaptı. Bölgedeki otellerde kalan Rus ve İranlı turistler, denize girdi kimileri ise sahilde oturup kitap okudu. Antalyalılar ise güneşli havada yürüyüş yapıp, banklarda oturmayı tercih etti. Evcil hayvanlarıyla sahile gelenler de bol bol yürüdü.Sahilde 3 kadın bir erkekten oluşan turist grubu da kano yaptı. Turistlerin başlarındaki Noel şapkaları dikkati çekti. Birlikte şarkı söyleyerek kano küreklerini bir süre çeken turistler sahile çıkıp eğlencelerine devam etti.