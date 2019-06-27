Son Dakika Haberleri: Antalya'da turistler sahilleri doldurdu
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Antalya'da turistler sahilleri doldurdu

55 dakika önce

Turizmin başkenti Antalya'da, sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu.

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Turizmin başkenti Antalya'da, sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu.

Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 31, deniz suyu sıcaklığı 29 derece ve nem yüzde 60 olarak ölçüldü.

Sıcak havada serinlemek isteyen turistler, 150'den fazla ülkeden turist ağırlayan kentte denize girmenin keyfini yaşadı. Plajda güneşlenen ve su sporları yapanların yanı sıra sahil kenarında yürüyüş yapanlar da oldu.

Aileleriyle sahile gelen çocuklar ise hem yüzdü hem de denizdeki oyun parkında eğlendi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:04 Kaynak: AA
Antalya, Güncel
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