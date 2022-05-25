Turistlere Türk Mutfağı Haftası" kapsamında şerbet dağıtıldı

Antalya Havalimanı'nda "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, yurt dışından gelen yolculara "Sirkencubin Şerbeti" ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali Gelen Yolcu bölümünde etkinlik düzenlendi.

Selçuklu dönemine ait kıyafetleri giyen görevliler, yurt dışından gelenlere içerisinde sirke, bal ve su bulunan şerbeti ikram etti. Mideyi rahatlatan, susuzluğu gideren bir şifa içeceği olarak nitelendirilen şerbet, turistler tarafından beğenildi.

Etkinlikte, havalimanında yaklaşık 200 kişiye şerbet dağıtıldı.