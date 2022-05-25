Turistlere Türk Mutfağı Haftası" kapsamında şerbet dağıtıldı - Son Dakika
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Turistlere Türk Mutfağı Haftası" kapsamında şerbet dağıtıldı

25.05.2022 16:44

Antalya Havalimanı'nda "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, yurt dışından gelen yolculara "Sirkencubin Şerbeti" ikram edildi.

Antalya Havalimanı'nda "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, yurt dışından gelen yolculara "Sirkencubin Şerbeti" ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali Gelen Yolcu bölümünde etkinlik düzenlendi.

Selçuklu dönemine ait kıyafetleri giyen görevliler, yurt dışından gelenlere içerisinde sirke, bal ve su bulunan şerbeti ikram etti. Mideyi rahatlatan, susuzluğu gideren bir şifa içeceği olarak nitelendirilen şerbet, turistler tarafından beğenildi.

Etkinlikte, havalimanında yaklaşık 200 kişiye şerbet dağıtıldı.

Turistlere Türk Mutfağı Haftası kapsamında şerbet dağıtıldı
Turistlere Türk Mutfağı Haftası kapsamında şerbet dağıtıldı
Turistlere Türk Mutfağı Haftası kapsamında şerbet dağıtıldı
Turistlere Türk Mutfağı Haftası kapsamında şerbet dağıtıldı
Turistlere Türk Mutfağı Haftası kapsamında şerbet dağıtıldı
Turistlere Türk Mutfağı Haftası kapsamında şerbet dağıtıldı
Turistlere Türk Mutfağı Haftası kapsamında şerbet dağıtıldı
Turistlere Türk Mutfağı Haftası kapsamında şerbet dağıtıldı
Turistlere Türk Mutfağı Haftası kapsamında şerbet dağıtıldı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Turistlere Türk Mutfağı Haftası" kapsamında şerbet dağıtıldı - Son Dakika
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