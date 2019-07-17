Son Dakika Haberleri: Antalya'da turistleri taşıyan tur midibüsü devrildi: 5 yaralı
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Antalya'da turistleri taşıyan tur midibüsü devrildi: 5 yaralı

5 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, tur midibüsünün devrilmesi sonucu Azerbaycanlı 5 turist yaralandı.

Antalya'da turistleri taşıyan tur midibüsü devrildi: 5 yaralı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, tur midibüsünün devrilmesi sonucu Azerbaycanlı 5 turist yaralandı.
Hüseyin Demirel idaresindeki 07 HFY 108 plakalı tur midibüsü, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nden Herford Caddesi'ne döndüğü sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarındaki portakal bahçesine devrildi.
Kazada, tur midibüsünde bulunan Azerbaycanlı turistler Elshon Mammadov, Asmo Mammadova, Shafag Mammadova, Nur Mammadova ve Jeyran Mammadova yaralandı.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hüseyin Demirel, Manavgat, Antalya, turist, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:01 Kaynak: AA
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