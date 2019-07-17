Antalya'da turistleri taşıyan tur midibüsü devrildi: 5 yaralı

Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde, tur midibüsünün devrilmesi sonucu Azerbaycanlı 5 turist
yaralandı. Hüseyin Demirel
idaresindeki 07 HFY 108 plakalı tur midibüsü, Sorgun Mahallesi
Titreyengöl Caddesi'nden Herford Caddesi'ne döndüğü sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarındaki portakal bahçesine devrildi.
Kazada, tur midibüsünde bulunan Azerbaycanlı turistler Elshon Mammadov, Asmo Mammadova, Shafag Mammadova, Nur Mammadova ve Jeyran Mammadova yaralandı.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.