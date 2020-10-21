Antalya'da turistlerin büyük çoğunluğu Kemer'i tercih etti - Son Dakika

Antalya'da turistlerin büyük çoğunluğu Kemer'i tercih etti

21.10.2020 21:11

Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkan Yardımcısı Volkan Yorulmaz, "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, Kemer ilçesinde otellerin yüzde 95'inin açıldığını, şehre gelen turistlerin yüzde 70'inin bu ilçede tatil yaptığını söyledi.

Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkan Yardımcısı Volkan Yorulmaz, "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, Kemer ilçesinde otellerin yüzde 95'inin açıldığını, şehre gelen turistlerin yüzde 70'inin bu ilçede tatil yaptığını söyledi.

Yorulmaz, bir otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde turizm sezonunun açılmasıyla bu dönemden turizmcilerin başarıyla çıktığını kaydetti.

Türkiye'ye gelen turistlerin memnun olarak ülkelerine dönmelerinin önemli olduğuna değinen Yorulmaz, salgın sürecinde özellikle sertifikasyon çerçevesinde otellerdeki uygulamalarda ciddi değişikliklere gidildiğini anlattı.

Yorulmaz, otellerde yeni dönemdeki yemek dağıtımıyla israfın önüne geçildiğine dikkati çekti.

Turizm açısından 2020'yi Kovid-19 nedeniyle "zor bir yıl" olarak nitelendiren Yorulmaz, 2021 için bu seneden daha umutlu olduklarını belirtti.

Yorulmaz, ilçede otellerin 5 Haziran itibarıyla açılmaya başlandığını hatırlatarak, "Kemer için ilk sezona açılan destinasyon diyebiliriz. İlçedeki otellerin yüzde 95'i açıldı. Antalya'ya gelen turistlerin yaklaşık yüzde 70'ini Kemer'de ağırladık." diye konuştu.

Antalya'da turistlerin büyük çoğunluğu Kemer'i tercih etti
Antalya'da turistlerin büyük çoğunluğu Kemer'i tercih etti
Antalya'da turistlerin büyük çoğunluğu Kemer'i tercih etti
Antalya'da turistlerin büyük çoğunluğu Kemer'i tercih etti

Antalya, Türkiye, Turizm, Kemer, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Antalya'da turistlerin büyük çoğunluğu Kemer'i tercih etti - Son Dakika Ekonomi

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