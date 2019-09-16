Son Dakika Haberleri: Antalya'da turistlerin deniz paraşütüyle palmiyeye çarpması
Son Dakika Güncel Haber

Antalya'da turistlerin deniz paraşütüyle palmiyeye çarpması

56 dakika önce

Antalya'da bindikleri deniz paraşütünün halatının kopması sonucu rüzgarla havada savrulan ve bir otelin palmiyelerine çarpan 2 Rus turisten biri, hayatını kaybetti.

Antalya'da turistlerin deniz paraşütüyle palmiyeye çarpması, System.String[]

Antalya'da bindikleri deniz paraşütünün halatının kopması sonucu rüzgarla havada savrulan ve bir otelin palmiyelerine çarpan 2 Rus turisten biri, hayatını kaybetti.

Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Mark Mitrafanov, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan diğer Rus turist Valentina Kulishova'nın ise taburcu edildiği bildirildi.

Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan su sporları firmasının sahibi H.S. ile çalışanı F.M.Ç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konyaaltı ilçesinde, cumartesi günü şiddetli rüzgar nedeniyle halatı kopan deniz paraşütü yaklaşık 300 metre savrulmuş, 5 yıldızlı bir otelin palmiyelerine takılan paraşütteki 2 Rus turist yaralanmıştı.

Antalya, turist, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yılanların eve yuva yaptığını iddia eden kadın, 3 çocuğuyla damda uyuyor
Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı: Ne kadar karizmatikler Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarının idam edilişinin 58. yıl dönümünde mesaj yayımladı Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi Çobanbey'de gerçekleşen kanlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 18:14:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da turistlerin deniz paraşütüyle palmiyeye çarpması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]