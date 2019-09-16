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Antalya'da turizm bölgelerine havadan trafik denetimi

38 dakika önce

- Antalya'da turizm bölgelerine havadan trafik denetimiANTALYA - Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince yapılan hava destekli trafik denetiminde, kural ihlali yaptığı belirlenen 30 sürücüye 20 bin 329 lira ceza yazıldı.

- Antalya'da turizm bölgelerine havadan trafik denetimi

ANTALYA - Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince yapılan hava destekli trafik denetiminde, kural ihlali yaptığı belirlenen 30 sürücüye 20 bin 329 lira ceza yazıldı.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri ve " Bu yolda hep birlikteyiz' projesi kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğünce, Manavgat- Alanya D 400 Karayolu, Manavgat- Konya D695 Karayolunda helikopter destekli trafik uygulaması yapıldı. Öte yandan Manavgat'ın Taşağıl, Evrenseki, Side ve Kızılağaç Mahallelerinin turizm yolunda da denetim yapıldı.

Denetimlerde, kural ihlali yaptığı havadan belirlenen sürücüler, uygulama noktasında durduruldu. Trafik kurallarına uymadığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 30 araç sürücüsüne sürücüye 20 bin 329 lira ceza yazıldı, 9 araç ise trafikten men edildi. Ayrıca bir tespit edilen bir orman yangını da ilgili kurumlara bildirildi.

Antalya'da turizm bölgelerine havadan trafik denetimi

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:02 Kaynak: İHA
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