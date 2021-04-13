Antalya'da turizm çalışanlarına yönelik aşılama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Antalya'da turizm çalışanlarına yönelik aşılama çalışmalarına devam ediliyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, yaptığı açıklamada, turizm sektör çalışanlarının aşılamada öncelik grubunda yer almasının çok doğru bir karar olduğunu söyledi.

Aşılama çalışmalarının dört gündür devam ettiğini belirten Kavaloğlu, turizm sektörü çalışanlarının aşılanabilmesi için çalıştıkları tesislerin sezonda açık olması ve Güvenli Turizm Sertifikası almış olmasının şartı olduğunu ifade etti.

Aşılamanın hızlanarak devam edeceğini vurgulayan Kavaloğlu, "Bu ayın sonuna kadar turizm sektörünün büyük bir kısmı aşılanmış olacak." dedi.