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Antalya'da turizm çalışanlarının kaldığı site sular altında kaldı, oturanlar isyan etti - Son Dakika

Antalya'da turizm çalışanlarının kaldığı site sular altında kaldı, oturanlar isyan etti

27.11.2021 17:15

Antalya'da turizm çalışanlarının kaldığı site sular altında kaldı, oturanlar isyan etti Dışarıdakilerin içeri girmekte, içeridekilerin dışarı çıkmakta zorlandı Araçları ile siteye giremeyenler yürüyerek gitmek zorunda kaldı Site sakini bir kadın: "Nefret ediyorum artık.

Antalya'da turizm çalışanlarının kaldığı site sular altında kaldı, oturanlar isyan etti

Dışarıdakilerin içeri girmekte, içeridekilerin dışarı çıkmakta zorlandı

Araçları ile siteye giremeyenler yürüyerek gitmek zorunda kaldı

Site sakini bir kadın: "Nefret ediyorum artık. Apartmanımıza giremiyoruz"

ANTALYA - Turizm kenti Antalya'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur adeta hayatı felç etti. 4 saat etkili olan yağmurda 5 yıldızlı otellerde çalışanların kaldığı site adeta sular altında kaldı. Milyonluk dairelerin bulunduğu sitede oturanlar dışarı çıkmakta, dışarıda bulunanlar içeri girmekte zorluk çekerken, site sakinleri duruma isyan etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Antalya için yaptığı sağanak yağmur uyarısının ardından turizm kenti Antalya sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağmurun etkisi altında kaldı. Sabah saatlerinde hızını arttıran yağmur öğle saatlerine kadar devam etti. Yağmur nedeni ile vatandaşlar zor anlar yaşadı. Aksu İlçesi'nde şiddetli yağmurlardan tarım arazileri de nasibini aldı. Onlarca dönüm buğday ekili alan suların altında kaldı. 5 yıldızlı otellerin önünden biriken yağmur suyunda araçlar ilerlemekte zorlandı.

Ünlü site sular altında kaldı

Öte yandan, ilçede bulunan turizm bölgesi Kundu'da içerisinde milyonluk dairelerin bulunduğu site ise adeta sular altında kaldı. Araçların lastiklerine gömüldüğü yağmur suları ile vatandaşlar evlerinden inmekte zorlandı. Bazı vatandaşlar ise araçları ile yoldan geçerken zor anlar yaşarken arabası ile siteye giriş yapamayanlar araçlarını dışarıda bırakarak dairelerine yürüyerek ulaşım sağladı.

"Bu site zaten her zaman bu problemi taşıyoruz"

Yaşanılan duruma isyan su taşıyıcısı Oktay Üstüner, "Yağmur çok hızlı yağdı. Biz de ekmeğimizin peşindeyiz. Su arabanın lastiğinin üzerinde içeride. Yağmur sabah başladı. Kısa sürede bu hale geldi. Bu site zaten her zaman bu problemi taşıyoruz. Dizime kadar ıslandım. Bayağı zorlandım" dedi.

"Bıktım ben bu durumdan"

Bir kadın ise, "Giremiyoruz. Bıktım ben bu durumdan. Nefret ediyorum artık. Apartmanımıza giremiyoruz. Daha önce aracımızı çekici ile çektirdik. Dairelere 1 milyon 200 TL diyen var" dedi.

İçerisinde milyonluk daireler var

Ertan Ceylan ise "Halimizi görüyorsunuz. Ben bu sudan nasıl geçeceğim. Her yağmurda bu oluyor. Geçen yıl arabam suda kaldı. Aracımın kaskosunu deldirdim. Daire fiyatlarını 1 milyon 400, 1 milyon 500 isteyenler var. Her ay 300 TL aidat alıyorlar. Halimiz bu" ifadelerini kullandı.

Antalya'da turizm çalışanlarının kaldığı site sular altında kaldı, oturanlar isyan etti
Antalya'da turizm çalışanlarının kaldığı site sular altında kaldı, oturanlar isyan etti
Antalya'da turizm çalışanlarının kaldığı site sular altında kaldı, oturanlar isyan etti
Antalya'da turizm çalışanlarının kaldığı site sular altında kaldı, oturanlar isyan etti
Antalya'da turizm çalışanlarının kaldığı site sular altında kaldı, oturanlar isyan etti
Antalya'da turizm çalışanlarının kaldığı site sular altında kaldı, oturanlar isyan etti
Antalya'da turizm çalışanlarının kaldığı site sular altında kaldı, oturanlar isyan etti
Antalya'da turizm çalışanlarının kaldığı site sular altında kaldı, oturanlar isyan etti
Antalya'da turizm çalışanlarının kaldığı site sular altında kaldı, oturanlar isyan etti
Antalya'da turizm çalışanlarının kaldığı site sular altında kaldı, oturanlar isyan etti
Antalya'da turizm çalışanlarının kaldığı site sular altında kaldı, oturanlar isyan etti
Antalya'da turizm çalışanlarının kaldığı site sular altında kaldı, oturanlar isyan etti
Antalya'da turizm çalışanlarının kaldığı site sular altında kaldı, oturanlar isyan etti
Antalya'da turizm çalışanlarının kaldığı site sular altında kaldı, oturanlar isyan etti
Antalya'da turizm çalışanlarının kaldığı site sular altında kaldı, oturanlar isyan etti
Antalya'da turizm çalışanlarının kaldığı site sular altında kaldı, oturanlar isyan etti
Antalya'da turizm çalışanlarının kaldığı site sular altında kaldı, oturanlar isyan etti
Antalya'da turizm çalışanlarının kaldığı site sular altında kaldı, oturanlar isyan etti
Antalya'da turizm çalışanlarının kaldığı site sular altında kaldı, oturanlar isyan etti
Antalya'da turizm çalışanlarının kaldığı site sular altında kaldı, oturanlar isyan etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya, Turizm, İsyan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da turizm çalışanlarının kaldığı site sular altında kaldı, oturanlar isyan etti - Son Dakika


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