Antalya'da 'turizm' coşkusu - Son Dakika

Ülke genelinde artan korona virüs vakalarını azaltmaya yönelik gidilen 17 günlük tam kapanmada Manavgat'ta bir otelde çekilen parti görüntüleri şok etti. Sosyal mesafe önlemlerinin hiçe sayıldığı partide, adete koronaya davetiye çıkartıldı.

Turizm kenti Antalya'da artan korona virüs vakaları kırmızı sinyal verirken, Manavgat'ta bulunan bir otelde korona partisi düzenlendi. Ülke genelinde gidilen tam kapanma döneminde Manavgat'ta bir otelde çekilen sosyal mesafesiz korona partisi görüntüleri alınan kuralların ciddiye alınmadığını gösterdi. Sosyal mesafe ve pandemi kurallarının hiçe sayıldığı parti, katılımcıların sosyal medyada paylaştığı görüntüler ile ortaya çıktı.

Görüntülerde, yüzlerce kişinin müzik eşliğinde, sosyal mesafesiz eğlendiği görülürken sadece otel çalışanlarının maske takması dikkat çekti. - ANTALYA