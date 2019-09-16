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Antalya'da turizm güvenliği çalışması

17 dakika önce

Antalya Valiliğince, yabancı turist sayısında 11 milyona ulaşan kentte, turistlerin can ve mal güvenliğinin artırılması, turizm tesislerinin niteliklerinin iyileştirilmesi için genelge yayımlandı.

Antalya'da turizm güvenliği çalışması, System.String[]

Antalya Valiliğince, yabancı turist sayısında 11 milyona ulaşan kentte, turistlerin can ve mal güvenliğinin artırılması, turizm tesislerinin niteliklerinin iyileştirilmesi için genelge yayımlandı.

Antalya Valiliğince yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Münir Karaloğlu imzalı genelgede, Antalya'da 2016 yılından bu yana turizmde üst üste rekor kırıldığı, tüm zamanların en iyi sezonunun yaşandığı belirtilerek turizm sektöründe yaşanan kazaların minimize edilmesi, turistlerin daha sağlıklı ve güvenli tatil yapmaları için gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Dünyada en çok tercih edilen turizm kentleri arasında yer alan Antalya'nın, ulusal ve uluslararası pazar payını artırmak, turizm gelirlerindeki artışı sürekli kılmak ve belirlenen hedeflere kesintisiz ulaşmak için turizm tesisleri başta olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşlara önemli sorumluluklar düştüğü de vurgulandı.

Ayrıca konaklama tesislerinin yüzme havuzlarında gerçekleşen kazaların, turistlerin sağlığını, yaşamını tehdit ettiğinin ve ülke turizmine zarar verdiği belirtilen genelgede, kente gelen turistlerin güvenli, rahat ve konforlu bir şekilde konaklayabilmesi, turistlerin can ve mal güvenliğinin korunması, turizm tesislerinin niteliklerinin iyileştirilmesi için alınması gereken önlemler hatırlatıldı.

Gerekli önlemleri almayan işletmelere de mevzuat çerçevesinde gerekli işlemler yapılacağı uyarısında bulunurken, denetimlerin de kaymakamlıklar tarafından oluşturulacak güvenlik denetim komisyonunda gerçekleştirileceği bildirildi.

Münir Karaloğlu, Antalya, turist, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:48 Kaynak: AA
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