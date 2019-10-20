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Antalya'da, turizm rekoru

1 saat önce

Geçen yılın tamamında 13 milyon 642 bin turisti ağırlayan Antalya'ya, bu yıl 15 Ekim itibarıyla 14 milyondan fazla yabancı misafir geldi.

Antalya'da, turizm rekoru, System.String[]

Geçen yılın tamamında 13 milyon 642 bin turisti ağırlayan Antalya'ya, bu yıl 15 Ekim itibarıyla 14 milyondan fazla yabancı misafir geldi.

Antalya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:05 
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