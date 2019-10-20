Antalya'da, turizm rekoru
1 saat önce
Geçen yılın tamamında 13 milyon 642 bin turisti ağırlayan Antalya'ya, bu yıl 15 Ekim itibarıyla 14 milyondan fazla yabancı misafir geldi.
Geçen yılın tamamında 13 milyon 642 bin turisti ağırlayan Antalya'ya, bu yıl 15 Ekim itibarıyla 14 milyondan fazla yabancı misafir geldi.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:05
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