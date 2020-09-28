Antalya'da turizm sezonu kışa uzadı - Son Dakika

YENİ normal hayatla birlikte 170 ülkeden 2 milyonun üzerinde turisti ağırlayan Antalya'ya, bu süreçte en çok Rus turist geldi. Sezonun kasım, aralık aylarına kadar uzadığı kentte hava sıcaklığının biraz daha düşmesiyle tatilci yaş ortalamasının da artması bekleniyor.

Turizmin başkenti Antalya, 2019 yılını rekorla tamamlayıp, yeni rekor beklentisiyle 2020'ye başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de uçuşlar durdurulunca turizm sektörü zorluklarla karşı karşıya kaldı. Turizm sektörü, yeni normal hayatın 1 Haziran itibarıyla başlamasıyla birlikte yerli turist sayesinde yeniden canlandı. Bu sezon turistik tesislerin yarısı kapılarını açıp, güvenli turizm sertifikası aldı. 10 Ağustos itibarıyla Rusya'dan charter uçuşların başlamasıyla birlikte Rusya, Ukrayna, Almanya ve İngiltere'den günlük 25 bin turist kente gelmeye başladı. Bu rakamlar eylül ayında günlük 40-50 binleri görünce kent yoğun ilgi sonrası Akdeniz Bölgesi'ndeki turizm destinasyonlarında liste başı oldu.